Einen Schritt zurück, zwei nach vorne, wieder einen zurück – die Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach geraten in dieser Verbandsliga-Saison zu oft aus dem Tritt, es fehlt an Konstanz. „Wir geben für die guten Leistungen, die wir zeigen, derzeit zu viele Punkte ab. Das wollen wir unbedingt verbessern“, sagt dazu Thomas Schwarz, der Trainer der Eintracht, der mit seinem Team am Sonntag um 15 Uhr den TuS Hohenecken erwartet.