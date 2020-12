Schmittweiler

Landesliga-Heimspiele sind für die SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth noch immer etwas Besonderes. Schließlich ist die SGS 2019 erstmals aufgestiegen und erlebte in der vergangenen Runde aufgrund der Corona-Pandemie ja auch nur zehn statt der geplanten 15 Partien. Und so ist am Samstag um 16 Uhr durchaus ein Fußball-Feiertag in Schmittweiler, wenn der SV Rodenbach begrüßt wird.