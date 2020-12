Pirmasens

Einen rabenschwarzen Nachmittag erwischte der VfR Baumholder am zweiten Spieltag der Verbandsliga: Beim seinem ersten Auswärtsspiel in Pirmasens kassierten die Westrichstädter gegen die zweite Garde des FKP eine herbe 0:9-Klatsche – die mit Abstand höchste Pflichtspielniederlage der Grün-Weißen in der jüngeren Vereinsgeschichte.