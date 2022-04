Der SC Idar-Oberstein hat in der Fußball-Verbandsliga-Aufstiegsrunde beim FC Basara Mainz 2:0 gewonnen und doch war das Ergebnis zweitrangig. Nach einem Zusammenprall blieb Thiago bewusstlos am Boden liegen. Glücklicherweise konnte dem Brasilianer rasch geholfen werden, so dass er das Spielfeld auf eigenen Beinen verlassen konnte.