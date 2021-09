Nach zwei Heimspielen in Folge muss der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga am Sonntag um 15 Uhr wieder einmal auswärts ran. Für die Mannschaft von Coach Sascha Schnell geht es zum TuS Hohenecken und damit zu einer Mannschaft, die sieben Punkte und vier Plätze schlechter dasteht als der Tabellendritte aus Baumholder.