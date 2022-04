Die Landesliga-Fußballer des FC Schmittweiler-Callbach hatten am Samstag unbedingt spielen wollen. Selbst nach dem Wintereinbruch in der Nacht auf Samstag unternahmen sie alles, um ihren Platz vom Schnee zu befreien, doch gegen die ungewöhnlichen Schneemassen im April hatten die emsigen FCler keine Chance. Die Partie gegen Fehrbach musste abgesagt werden und wird am Ostermontag um 15 Uhr nachgeholt.