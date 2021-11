Verspielt der VfR Kirn mit Unentschieden in Derbys die Teilnahme an der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga? Beim FC Schmittweiler-Callbach musste sich das Team von Spielertrainer Florian Galle gestern Abend mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen, und beim 1:1 beim SC Idar-Oberstein II am Sonntag holte der VfR ebenfalls nur einen Zähler.