Desloch

Manchmal entscheidet ein einziger Schuss ein Fußballspiel. So wie an diesem sonnigen Samstagnachmittag, als sich Benjamin Schmell das Leder zum Freistoß zurechtlegte. Die Lage des Balles war für einen Rechtsfuß nicht günstig, die Entfernung mit gut 25 Metern weit, doch Schmell drehte die Kugel über die Mauer ins kurze Eck. Keeper Julian Staudt kam zwar noch irgendwie angeflogen, den Volltreffer konnte aber auch er nicht verhindern. Schmell ebnete mit diesem Kunstschuss in der 59. Minute seiner SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach in der Verbandsliga den 2:0 (0:0)-Derbysieg über den VfR Baumholder.