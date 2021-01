Idar-Oberstein

Fußball-Verbandsligist SC Idar-Oberstein hat personell nachgelegt. Luca Baderschneider kommt von Regionalligist TSV Schott Mainz in den Haag. Der Linksverteidiger war im Sommer von der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach in die Landeshauptstadt gewechselt, war dort aber nur in Testspielen und im Pokal zum Einsatz gekommen.