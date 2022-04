Nachdem das Heimspiel gegen den TuS Rüssingen am vergangenen Wochenende dem April-Schnee zum Opfer gefallen ist, startet der SC Idar-Oberstein am Sonntag auswärts in die Aufstiegsrunde der Verbandsliga. Andy Baumgartner und seine Mannschaft gastieren am Sonntag (15 Uhr) beim FC Basara Mainz.