Idar-Oberstein

Auf der einen Seite kämpft der SC Idar-Oberstein als Tabellenführer in der Fußball-Verbandsliga am Samstag (16 Uhr) beim TuS Hohenecken um die nächsten Punkte, auf der anderen Seite hat er sich an die Spitze der Vereine im Kreis gestellt, die das Zuschauerverbot bei Sportveranstaltungen kritisieren.