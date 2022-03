In einem Spiel, in dem es zumindest für die einen um nichts mehr ging, während es für die anderen um viel ging, nämlich um das Erreichen der Aufstiegsrunde in der Fußball-Verbandsliga Südwest Gruppe 1, haben die einen, nämlich der SC Idar Oberstein, deutlich mit 4:0 (2:0) gewonnen. Die anderen, der SV Steinwenden, müssen unterdessen nach einer enttäuschenden Leistung in die Abstiegsrunde.