Sechs Siege, so hat es Andy Baumgartner ausgerechnet, brauche der SC Idar-Oberstein in der Verbandsliga-Aufstiegsrunde, um Platz zwei und damit die Aufstiegsspiele zur Oberliga zu erreichen. Drei Dreier haben die Schmuckstädter schon verbucht, und am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Marienborn soll Sieg Nummer vier folgen.