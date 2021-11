Fünf Punktspiele in Folge hat der SC Idar-Oberstein mittlerweile in der Fußball-Verbandsliga gewonnen. Die Serie am Sonntag (14 Uhr) beim FK Pirmasens II auf ein halbes Dutzend Siege auszuweiten, wäre von großer Bedeutung für die künftige Aufstiegsrunde.