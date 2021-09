So langsam scheint der SC Idar-Oberstein Fahrt in der Fußball-Verbandsliga aufzunehmen. Beim 4:1 zuletzt in Hohenecken zeigte die Mannschaft von Trainer Andy Baumgartner eine starke Leistung. Der Lohn: Platz zwei und ein Spitzenspiel. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert nämlich Tabellenführer FK Pirmasens II im Haag.