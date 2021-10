Acht Wochen nach ihrem 4:4 im Haag stehen sich die SG Eintracht Bad Kreuznach und der SC Idar-Oberstein am Samstag (15.30 Uhr) im Rückspiel erneut im Nahe-Derby der Fußball-Verbandsliga gegenüber. Dabei kann der SC die Eintracht fast schon endgültig in die Abstiegsrunde schießen und für sich selbst die Teilnahme an der Aufstiegsrunde so gut wie perfekt machen.