Die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein hat ihr letztes Hauptrundenspiel in der Landesliga gegen den VfR Kaiserslautern 3:4 verloren. Auswirkungen hat das nicht, denn der SC war bereits vorher für die Aufstiegsrunde qualifiziert, während der VfR Kaiserslautern in die Abstiegsrunde muss. Die Punkte haben also keine Relevanz.