Baumholder

Auf den VfR Baumholder wartet in der Verbandsliga der nächste Brocken. Nach der 0:9-Klatsche bei Spitzenreiter FK Pirmasens und dem unglücklichen 1:2 beim Tabellendritten SC Idar-Oberstein empfängt die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell am Sonntag (16 Uhr) nun den Zweiten des Klassements. Der SV Morlautern stellt sich vor. Klar, dass sich alle, die es mit den Baumholderern halten, wünschen, dass sich der VfR gegen das nächste Topteam der Liga erneut ergebnistechnisch steigert und vielleicht einen Punkt oder sogar einen Sieg holt. Gerade die Leistung im Derby beim SC Idar macht in dieser Beziehung ordentlich Mut.