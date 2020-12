Baumholder

Ein Schritt fehlt dem VfR Baumholder noch, um mit der ersten Mannschaft in die Verbandsliga und mit dem zweiten Team in die Bezirksliga aufzusteigen. Die Vereine im Verbreitungsgebiet des Südwestdeutschen Fußballverband müssen nur noch der Empfehlung zustimmen, zwei Klubs auf- und niemanden absteigen zu lassen beziehungsweise sich gegen die Annullierung der Saison aussprechen. Reine Formsache? Für Sascha Schnell, den Trainer des VfR Baumholder, nicht. Er stellt klar: „Es ist noch nicht durch. Wir sind noch nicht aufgestiegen. Man weiß einfach nicht, wie die Vereine am Ende abstimmen werden.“