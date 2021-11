Nach zwei Niederlagen gegen die Spitzenmannschaften der Verbandsliga möchte der VfR Baumholder am Sonntag (14.30 Uhr) in die Erfolgsspur zurück. Das ist auch nötig, denn Gastgeber des VfR ist der SV Steinwenden, der mit nur vier Punkten Rückstand den vierten Platz angreifen will, den die Baumholderer gerade belegen.