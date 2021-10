Wer auf die Tabellenposition blickt, für den ist das Duell Letzter gegen Vorletzter ein Kellerduell. Doch der Blick auf die Punktevergabe in der Fußball-Landesliga lässt das Spiel in einem etwas anderen Licht erscheinen. Denn während Schlusslicht TuS Hoppstädten punktlos ist, hat der FC Schmittweiler-Callbach, der am Sonntag um 15 Uhr in Hoppstädten gastiert, bereits acht Zähler eingesammelt und würde mit einem Sieg den Kontakt zu den anderen Teams halten.