In Bad Kreuznach bei der 1:3-Niederlage zuletzt habe sein Team „ein bisschen danebengelegen“, sagt Sascha Schnell, der Trainer des VfR Baumholder. Insofern geht es für die Westricher am Samstag, 16.30 Uhr, gegen die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach darum, wieder in die Spur zurückzukommen.