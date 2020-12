Baumholder

Mit seinem VfR Baumholder war Robin Sooß auf dem Weg in die Verbandsliga, als die Mannschaft erst ein Schicksalsschlag mit dem Tod ihres Mitspielers Oliver Simon im Training traf und die Saison dann wegen der Corona-Krise unterbrochen wurde. Im Gespräch mit der Nahe-Zeitung erzählt der 26 Jahre alte VfR-Kapitän unter anderem, wie er und die Mannschaft die bisherige Saison erlebt und verarbeitet haben, wie er zu der SWFV-Empfehlung, die Runde fortzusetzen, steht und was ihm am VfR Baumholder, für den er seit 2012 spielt, gefällt.