Einen einzigen Sieg landeten die Landesliga-Fußballer der SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth in der vergangenen Spielzeit: ein umjubeltes 4:2 beim SC Idar-Oberstein II. Ausgerechnet bei den Idarern starten die Schmittweilerer, die nach der Trennung von den Reiffelbachern nun wieder als FC Schmittweiler-Callbach antreten, in die neue Runde. Am Samstag um 18.30 Uhr geht es im Haag-Stadion los.