Reich: Aus dem Urlaub in die Startformation?

Irgendwie ist es wie verhext mit dem Spieler Adrian Simioanca und dem FC Schmittweiler-Callbach. Im Vorjahr musste der Ex-Profi, der auch die Traineraufgabe beim Fußball-Landesligisten übernommen hat, wegen einer Verletzung, die er vor seinem Engagement in Schmittweiler erlitten hatte, lange pausieren. Nun droht wegen einer Sperre eine längere Auszeit. In den Schlussminuten der Partie beim SC Idar II erhielt er wegen einer vermeintlichen Beleidigung die Rote Karte. „Ich finde, dass da manche Schiedsrichter ein bisschen übertreiben. Ich selbst muss während eines Spiels einiges an Beleidigungen über mich ergehen lassen. Da würde ich mir mehr Respekt wünschen und Verständnis für die eine oder andere Reaktion“, erklärt Simioanca. Noch steht nicht fest, wie lange er aussetzen muss.