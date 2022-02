Eine ungewöhnliche Situation steht dem Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach bevor: Das Punktspiel gegen den FK Pirmasens II am Samstag um 14.30 Uhr im Moebus-Stadion unterbricht quasi die Vorbereitung auf die ausstehenden Saisonspiele, denn erst in vier Wochen am letzten März-Wochenende muss die Eintracht das nächste Mal ran.