Den Spielort haben die Verbandsliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach ganz bewusst ausgewählt. „Die ersten Saisonspiele bei gutem Wetter absolvieren wir in Desloch. Die Bedingungen dort kommen unserem Spiel sehr entgegen“, erklärt Tobias Lautz, der Trainer der Kombinierten. So wird auch das erste Spiel der neuen Saison am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den TuS Hohenecken in Desloch angepfiffen.