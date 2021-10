Kontinuität fehlt dem FC Schmittweiler-Callbach in dieser Landesliga-Saison noch. Auf gute Leistungen und Siege folgten oftmals Rückschläge. „Kontinuität ist mir aber wichtig, und deshalb ist auch das Spiel am Sonntag sehr wichtig. Wir wollen Kontinuität nachweisen“, sagt Adrian Simioanca, der Trainer der Schmittweilerer Fußballer. Sein Team siegte zuletzt in Hoppstädten und möchte nun um 15 Uhr im Heimspiel gegen den VfR Kaiserslautern nachlegen.