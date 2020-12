Bad Kreuznach

Sein Revier ist die Tartanbahn des Moebus-Stadions. Wenn seine Eintracht in der Fußball-Verbandsliga spielt, dann tigert Oliver Holste die Laufbahn auf und ab. Manchmal schießt er außen sogar mit oder köpft, wenn sich ein Eintracht-Spieler in aussichtsreicher Situation befindet. Und wer weiß, vielleicht wäre der frühere SGE-Torjäger ja zielsicherer als so mancher seiner Nachfolger... Am Montag feiert Holste seinen 65. Geburtstag.