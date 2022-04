Der SC Idar-Oberstein will wieder zurück in die Fußball-Oberliga. Damit das spätestens am Ende der nächsten Spielzeit klappt, haben die Schmuckstädter einen Torhüter mit Oberliga-Erfahrung verpflichtet. Tobias Edinger kommt aus Monzingen und spielt derzeit beim SV Gonsenheim.