Fußball-Verbandsligist SC Idar-Oberstein hat für die kommende Saison personell nachgelegt. Mit Maurice Müller kommt ein Angreifer mit enormem Potenzial in den Haag. In der vergangenen Saison spielte der Nahbollenbacher für Oberligist TSG Pfeddersheim. Zuvor war er beim FK Pirmasens, in der Regionalliga-A-Jugend der SV Elversberg und auch bei der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach tätig.