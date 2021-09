Eindrucksvoll dominierte die zweite Garnitur des SC Idar-Oberstein das Fußball-Landesliga-Heimspiel gegen den TuS Hoppstädten und siegte letztendlich hochverdient mit 5:1 (2:0). Die Gäste waren von Beginn an unterlegen und taumelten defensiv von einer brenzligen Situation in die nächste. Auch offensiv kam der TuS zu nahezu keinen Abschlüssen und konnte die SC-Abwehr nicht wirklich in Verlegenheit bringen.