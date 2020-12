Baumholder

Alles andere als untätig waren die Verantwortlichen des VfR Baumholder in der Corona-Pause. Der Kader, mit dem Trainer Sascha Schnell die nächste Saison, egal ob in der Landesliga oder der Verbandsliga, angehen wird, nimmt immer mehr Gestalt an. Sieben Zugänge verzeichnet der VfR bisher.