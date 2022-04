Die gute Nachricht der Woche bei Eintracht Bad Kreuznach betrifft einen Spieler, der in dieser Saison gegen keinen Ball mehr treten wird: Marc Nauth hat in einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten bekräftigt, auch in der nächsten Saison für die Blau-Weißen auflaufen zu wollen.