Nachwuchs-Torwart Körner steht bereit

Die Auswärtsauftritte der SG Meisenheim/Desloch/ Jeckenbach sind in dieser Verbandsliga-Saison deutlich ansehnlicher und ertragreicher als die Heimpartien. So holten die SGM-Fußballer sämtliche Punkte, drei an der Zahl, in der Fremde. Das sollte Mut machen, wenn am Sonntag um 15 Uhr das nächste Auswärtsspiel ansteht. Die SGM ist dann beim FK Pirmasens II zu Gast. „Das ist ein Gegner, der sehr schwankende Leistungen zeigt. Heißt für uns, dass wir mit einer guten Vorstellung da etwas holen können. Daran müssen wir glauben“, erklärt SGM-Trainer Tobias Lautz.