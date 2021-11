Die Hälfte der Endspielphase des VfR Kirn in der Fußball-Landesliga ist vorbei. Mit einem Sieg und zwei Unentschieden ist die Ausbeute durchwachsen, lässt aber immerhin noch eine Minimalchance zu, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Das Heimspiel gegen den punktlosen Letzten TuS Hoppstädten am Sonntag um 15.30 Uhr und dann die beiden Duelle mit den direkten Konkurrenten VfR Kaiserslautern und TuS Steinbach stehen an.