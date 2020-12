Region Nahe

Die Ligenteilung in den höheren Klassen des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) nimmt Formen an. In der Verbandsliga werden die Teams analog zu den beiden Landesligen darunter aufgeteilt. Heißt: Die Vereine von der Nahe spielen in einer Staffel mit denen aus der Westpfalz. In der anderen Klasse kicken die Teams aus der Vorderpfalz und aus Rheinhessen. Einzige Ausnahme: Der TuS Rüssingen aus der Westpfalz muss in die Gruppe mit den Vorderpfälzern und den Rheinhessen.