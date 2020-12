Hüffelsheim

Schneller geht Revanche kaum. „Es ist doch das Tolle am Fußball, dass du es sofort wieder besser machen kannst“, sagt Fabian Scheick, der Spielertrainer des Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim, der nur drei Tage nach der 1:4-Pokal-Niederlage gegen den TuS Hoppstädten – wir berichteten – gegen den gleichen Gegner um Punkte kämpfen wird. Anpfiff der Partie in Hoppstädten ist am Samstag um 16 Uhr.