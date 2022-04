Maurer und Höft empfehlen sich für mehr

Unter den Augen des künftigen Trainers Markus Rehbein wurde bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach der nächste Generationswechsel eingeläutet. In Mika Maurer als Zehner und in Filip Höft als Sechser beziehungsweise Innenverteidiger erhielten zwei A-Jugendliche erstmals die Möglichkeit, sich über 90 Minuten in der Männer-Verbandsliga auf neuralgischen Positionen zu präsentieren. Beide machten ihre Sache gut, die nächste Heim-Niederlage konnten aber auch sie nicht verhindern. Mit 0:3 (0:1) unterlagen die Meisenheimer Fußballer dem FC Bienwald Kandel.