Einen Schritt ist der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga noch von der Aufstiegsrunde und damit dem Klassenverbleib entfernt. Diesen letzten Schritt will die Mannschaft um Trainer Sascha Schnell am Samstag (17 Uhr) bei ihrem Gastspiel bei der SG Rieschweiler gehen.