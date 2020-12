Idar-Oberstein

Viel Freude hat der SC Idar-Oberstein seinen Anhängern bereitet, bevor die Saison in der Fußball-Verbandsliga angehalten worden ist. Mit guten Leistungen und spannenden, zum Teil spektakulären Spielen setzte sich die Mannschaft von Trainer Andy Baumgartner an die Spitze und hatte einen strammen Kurs in Richtung Oberliga eingeschlagen. Eine prägende Figur im bisherigen Saisonverlauf ist Marius Gedratis. Dass der junge Mann aus Baumholder kicken kann, dass hatten viele auch schon bei seinem ersten Engagement in Idar, in jeder missratenen Oberligasaison 2018/19, erkannt. Dass er nach einer Spielzeit bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach und seiner Rückkehr zum SC aber derart stark und dominant auftreten würde, dürfte viele Anhänger überrascht haben.