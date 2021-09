Erstmals in dieser Saison wechseln die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach ihren Standort. Die Verbandsliga-Partie am Samstag um 17 Uhr gegen die SG Rieschweiler findet nicht in Desloch, sondern auf dem Meisenheimer Kunstrasenplatz statt – ganz bewusst.