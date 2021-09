Rein vom Tabellenbild her droht eine langweilige Fußballpartie am Samstag um 16.30 Uhr in Desloch. Verbandsliga-Schlusslicht SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach erwartet den Meisterschaftsaspiranten SC Idar-Oberstein. Im Pokal endete die Partie vor gut einer Woche 6:1 für die Gäste. Doch Spiele zwischen Meisenheimern und Idar-Obersteinern können gar nicht langweilig.