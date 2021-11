Ihre dritte Saison spielen die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach in der Verbandsliga. Dreimal traten sie schon zum Derby im Bad Kreuznacher Moebus-Stadion an. Nun haben sie erstmals auch die Ehre, die Eintracht auf ihrem Platz zu begrüßen. Am heutigen Freitag um 19 Uhr steigt das Derby der beiden hochklassigsten Teams des Fußballkreises Bad Kreuznach in Desloch.