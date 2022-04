Kratzen, beißen kämpfen – diese Attribute hat Murat Yasar als Rezept für den Klassenverbleib von Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga ausgemacht. In Schifferstadt beim wichtigen 1:0-Sieg sah er im Kampfgeist seines Teams einen Erfolgsgaranten. „Auch in den nächsten Spielen der Abstiegsrunde wird es nur so gehen. Das fängt schon am Sonntag gegen den SV Rülzheim an“, sagt Yasar. Die Vorderpfälzer gastieren um 15 Uhr im Moebus-Stadion.