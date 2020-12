Kirn

Der Spielausfall am vergangenen Samstag in Hoppstädten hat Florian Galle nicht in den Kram gepasst. Der Spielertrainer des VfR Kirn hätte mit seinem Landesliga-Team gerne gespielt. „Dazu ging bei uns auf der Anlage auch nicht viel, das waren vier, fünf verlorene Tage“, haderte Galle. Doch seine Laune hellte sich schnell wieder auf: „Dafür war dann am Montag und Dienstag richtig Feuer drin im Training. Es war deutlich zu sehen, dass die Jungs Lust auf den Start in die Restsaison haben.“ Diesen absolvieren die Kirner Fußballer nun auf eigenem Platz, empfangen am morgigen Samstag um 17 Uhr den SV Rodenbach.