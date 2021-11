Der VfR Kirn hat in der Fußball-Landesliga wieder alles selbst in der Hand. Gewinnt er die Spiele gegen VfR Kaiserslautern und TuS Steinbach, steht er in der Aufstiegsrunde. „Ich hoffe, es hat jeder verinnerlicht, dass es jetzt noch einmal gilt, 180 Minuten ranzuklotzen“, sagte VfR-Spielertrainer Florian Galle. Die Aufgabe gegen den TuS Hoppstädten lösten die Kirner mit einem 4:2 (2:1) souverän.