Hoppstädten-Weiersbach

In der Jugend hat Kevin Hohrein für die SG Blaubach-Diedelkopf und den VfR Baumholder gespielt, doch im Aktivenbereich gab es bisher nur einen Verein für den 27-Jährigen – den TuS Hoppstädten. Der Abwehrspieler hat den Staffelstab der neuen NZ-Serie „Interviewstaffel“ von Dominic Schübelin übernommen. „Er ist ein guter Kumpel, und wir haben in der B- und A-Jugend beim VfR Baumholder gemeinsam in der Innenverteidigung gespielt“, erklärt Schübelin, warum er Hohrein für die „Interviewstaffel“ nominiert hat. Im Gespräch mit der Nahe-Zeitung erklärt Hohrein unter anderem, was den TuS Hoppstädten für ihn so besonders macht.