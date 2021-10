Jannik Kern führte in dieser Woche Regie beim Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim, er vertrat den urlaubenden Cheftrainer Enes Softic. „Die Jungs haben super mitgezogen, es war ein hohes Tempo in den Einheiten“, lobte Kotrainer Kern seine Mitspieler. Kern bereitet das Team auch auf das Auswärtsspiel am Sonntag um 15 Uhr beim VfR Kaiserslautern vor, auch wenn Softic dann wieder dem Aufgebot angehören wird.