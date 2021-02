Kein Ersatz, aber eine gute Abwechslung

Normalerweise stehen sich die Fußballer auf dem grünen Rasen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Das ist im Moment aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht erlaubt, und so verlagern viele Fußballer ihre Duelle ins heimische Wohnzimmer. Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat den Ball aufgenommen und bietet erstmals ein Ligensystem im E-Football an. Dabei werden Fußballspiele auf der Computerkonsole ausgetragen. Einer der Vereine, der in der neu-gegründeten Landesliga antritt, ist die SG Weinsheim.